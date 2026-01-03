Emtusa ofrecerá autobuses gratuitos el 5 de enero desde las 15.00 horas para facilitar la asistencia a la Cabalgata

El Ayuntamiento de Huelva ha decidido hacer gratuito el servicio de autobuses urbanos de Emtusa el próximo 5 de enero, a partir de las 15.00 horas y hasta el final del servicio, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los onubenses para disfrutar de la Cabalgata de los Reyes Magos.

Con esta iniciativa, el Consistorio pretende fomentar el uso del transporte público en una de las jornadas con mayor afluencia de personas en las calles, además de contribuir a una movilidad más segura y sostenible durante una tarde en la que se concentran miles de familias en distintos puntos de la ciudad.

La gratuidad del servicio permitirá a los ciudadanos desplazarse con mayor comodidad hacia el recorrido de la cabalgata y regresar posteriormente a sus barrios sin necesidad de utilizar el vehículo privado, reduciendo así problemas de tráfico y estacionamiento en el centro y zonas colindantes.

Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a hacer uso del transporte público durante esta jornada tan especial, recordando que la medida se enmarca dentro del compromiso municipal por facilitar el acceso a los grandes eventos de la ciudad y garantizar que la magia de los Reyes Magos pueda vivirse de forma cómoda y segura por todos los onubenses.