Senda impulsa su expansión internacional desde Huelva y prevé crecer un 50 % en 2026

Senda, la plataforma internacional de producción y comercialización de frutos rojos con sede en Huelva, celebra su primer año de actividad y se marca como objetivo un crecimiento del 50 % para la campaña 2026, alcanzando la comercialización de 30.000 toneladas de berries. Esta expansión forma parte de un plan estratégico que prevé llegar a las 70.000 toneladas en 2029, consolidando globalmente su modelo ‘The Berry Movement’, centrado en la transparencia y en garantizar precios justos para productores y comercializadores.

Para impulsar este crecimiento, Senda participará activamente en la edición 2025 de Fruit Attraction, la feria internacional del sector hortofrutícola que se celebra en Ifema Madrid del 30 de septiembre al 2 de octubre. La compañía desarrollará un completo programa para incorporar nuevos productores de países con fuerte presencia de cultivos de frutos rojos, incluyendo un encuentro global en la Casa de América y reuniones específicas en su stand del Pabellón 9.

José Manuel Molina, director general de Senda, destacó que la estrategia de la empresa busca “llevar nuestra filosofía a todos los lugares del mundo donde haya productores de frutos rojos, garantizando que el trabajo de toda la cadena de producción sea valorado y justamente compensado”. En su primer año, Senda ya ha conseguido comercializar moras y frambuesas durante todo el año, consolidándose como uno de los actores internacionales más relevantes del sector, mientras prepara un incremento de fresas y arándanos para equilibrar su producción.

El modelo ‘The Berry Movement’ promueve una comercialización responsable y transparente, con variedades exclusivas, mejora genética y fruta de calidad premium, invitando a los productores interesados a conocerlo en el stand 9B22 del Pabellón 9 de Ifema.