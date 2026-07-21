La Velada de Santa Ana llenará de música y actividades el barrio del Matadero

El barrio del Matadero volverá a convertirse este fin de semana en uno de los principales puntos de encuentro de la capital con la celebración de una nueva edición de la Velada de Santa Ana, una de las fiestas populares con más tradición de Huelva. El Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos del Matadero han presentado una programación que se desarrollará del 23 al 26 de julio, con actuaciones musicales, actividades infantiles y propuestas de convivencia abiertas a toda la ciudadanía.

El concejal de Participación Ciudadana, Manuel Jesús Soriano, ha destacado la apuesta del equipo de Gobierno por impulsar las fiestas de barrio como espacios de convivencia y participación vecinal, además de contribuir a dinamizar el comercio y la hostelería de proximidad.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Matadero, José Luis Rebollo, ha recordado que la Velada de Santa Ana hunde sus raíces en el último tercio del siglo XIX, cuando numerosas familias llegadas de la provincia se asentaron en la zona para trabajar en la Compañía Minera. La celebración fue recuperada por la asociación vecinal en los años ochenta y se celebra de forma ininterrumpida desde 1987.

El programa comenzará el jueves 23 de julio con el pregón, que este año pronunciará la teniente de alcaldesa Adela de Mora, presentada por la alcaldesa Pilar Miranda. Antes tendrá lugar un concierto de la Banda Sinfónica Municipal y la jornada contará además con la actuación de María de la Corte al cante y la guitarra.

Como novedad, debido a las obras de ampliación de la Escuela de Arte León Ortega, tanto el pregón como las actuaciones se trasladan al exterior del edificio, en la plaza de la calle Escultora Miss Whitney.

Adela de Mora ha adelantado que su pregón será un recorrido por la historia y los recuerdos del barrio, al que se siente especialmente vinculada por haber pasado allí sus primeros años de vida. La edil ha explicado que su intervención rendirá homenaje a los vecinos, las tradiciones, la gastronomía y la identidad de un barrio que considera "un lugar donde Huelva se reconoce a sí misma".

La programación continuará el viernes y el sábado, a partir de las 21.30 horas, con verbenas amenizadas por la orquesta Malasandra, mientras que el domingo estará dedicado a los más pequeños con animación infantil desde las 20.30 horas y un cierre festivo con música, DJ y karaoke.

El Ayuntamiento de Huelva financia gran parte de la organización mediante un convenio de colaboración con la asociación vecinal, encargándose de las infraestructuras y de la coordinación de los distintos servicios municipales. La celebración cuenta además con la colaboración del Puerto de Huelva, la Diputación Provincial y la Escuela de Arte León Ortega.

Desde la Asociación de Vecinos han hecho un llamamiento a la participación de los onubenses y han agradecido la comprensión de los residentes de la zona para que la Velada de Santa Ana continúe consolidándose como una de las principales fiestas de barrio de la ciudad.