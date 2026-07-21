Las Colombinas estrenarán el nuevo recinto junto a la ría

Las Colombinas 2026 marcarán un punto de inflexión en la historia del recinto ferial con el estreno de la primera fase del nuevo espacio junto a la ría, tras la recuperación de los terrenos del antiguo Tiro de Pichón. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado este martes el recinto para supervisar los últimos preparativos antes del encendido del alumbrado y comprobar el avance de las principales novedades.

Miranda ha asegurado que el Ayuntamiento “ha cumplido” el compromiso de recuperar estos terrenos para la ciudad, permitiendo que los onubenses comiencen a disfrutar de un espacio que será el futuro recinto ferial. La alcaldesa ha agradecido además el trabajo “a contrarreloj” realizado por los distintos servicios municipales para levantar “una gran ciudad efímera” que durante seis días se convertirá en el corazón de las fiestas.

La principal novedad será el traslado del recinto de conciertos a los terrenos recuperados del antiguo Tiro de Pichón. El nuevo espacio ocupará cerca de dos hectáreas, prácticamente el doble que el anterior, lo que permitirá aumentar la capacidad, mejorar la accesibilidad y ofrecer una mejor experiencia al público.

El recinto contará con nuevas zonas para los asistentes, plataforma adaptada para personas con movilidad reducida, aseos, barras, iluminación específica de seguridad y un vallado perimetral de más de 600 metros. Además, el escenario se orientará hacia el Gol Sur del Nuevo Estadio Colombino, mejorando la acústica y evitando interferencias con la actividad de las casetas.

Otra de las actuaciones destacadas ha sido la ampliación de la calle Manuel de Falla, que permitirá habilitar un nuevo acceso peatonal desde el Paseo de la Ría, junto a la rotonda de Súper Hugo. Este itinerario facilitará especialmente la evacuación del recinto tras los espectáculos piromusicales y contribuirá a evitar las aglomeraciones que se producían en ediciones anteriores.

La reorganización del recinto también supondrá el traslado del Zoco de artesanía al espacio que anteriormente ocupaban los conciertos, liberando superficie para churrerías, tómbolas, puestos de turrones y otros establecimientos. Asimismo, se incorporará un nuevo arco de bienvenida por la calle Sabina Negral.

La portada de este año estará dedicada al centenario del vuelo del Plus Ultra y reproducirá el arco monumental levantado en la calle Concepción para recibir a los protagonistas de aquella gesta aérea. Con 20 metros de ancho y 16 de altura, incluirá los nombres de Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada, además de los escudos de España, Huelva y Argentina.

El recinto dispondrá de más de 4.500 plazas de aparcamiento, de las que 350 estarán reservadas para personas con movilidad reducida, además del refuerzo del servicio especial de EMTUSA durante todas las noches de las fiestas.

Las Colombinas contarán este año con un despliegue de 1,4 millones de puntos de luz LED, repartidos entre la portada monumental, 138 arcos, guirnaldas, pórticos y proyectores.

En materia de servicios, el Ayuntamiento volverá a activar un amplio dispositivo de limpieza, seguridad, movilidad y protección civil, así como la campaña ‘Fiesta en Igualdad: + Salud + Respeto = Diversión’, con puntos informativos sobre prevención de la violencia machista, consumo responsable y salud sexual.

Las medidas de accesibilidad volverán a incluir la plataforma adaptada en la zona de conciertos, las ‘Colombinas sin ruido’ para personas con trastorno del espectro autista, intérprete de lengua de signos en los actos oficiales y una ludoteca gratuita durante las noches de feria.

Las Colombinas 2026 reunirán 62 casetas, cerca de 160 instalaciones complementarias, 54 atracciones, 20 puestos del Zoco y un recinto de más de 145.000 metros cuadrados, estrenando una nueva etapa con la mirada puesta en la integración definitiva de las fiestas con la ría de Huelva.