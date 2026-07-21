La Universidad de Huelva recupera el servicio tras el sabotaje en las líneas de fibra

La Universidad de Huelva (UHU) ha recuperado la normalidad en sus servicios telemáticos después de que quedara restablecida la conexión a internet, interrumpida este lunes por el sabotaje de las dos líneas de fibra que suministran servicio al campus en las proximidades de Trigueros y San Juan del Puerto.

La incidencia provocó la paralización de la Administración Electrónica, así como de diversos trámites académicos, entre ellos el proceso de matrícula de la segunda adjudicación de la fase ordinaria del Distrito Único Andaluz (DUA).

Una vez recuperado el servicio, la Universidad ha informado de que comunicará a través de sus canales oficiales la reanudación de los procedimientos afectados y los nuevos plazos establecidos, garantizando que ningún estudiante resulte perjudicado. Asimismo, ha reiterado que los alumnos admitidos en esta adjudicación conservarán su plaza y podrán formalizar la matrícula una vez restablecida la normalidad.

La UHU ha agradecido la comprensión de la comunidad universitaria durante la incidencia y ha confirmado que todos los servicios vuelven a estar operativos.