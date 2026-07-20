La Casa Colón reabre tras su restauración para convertirse en el gran referente cultural de Huelva

La Casa Colón ha reabierto sus puertas tras finalizar una profunda restauración que permitirá reforzar su papel como uno de los principales espacios culturales, turísticos y congresuales de Huelva. El edificio se convierte además en la pieza central del proyecto 'Huelva, The British Legacy', destinado a poner en valor el legado británico de la ciudad.

El acto de reapertura ha estado presidido por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a representantes del Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la empresa constructora Sorigué y distintas autoridades institucionales.

La intervención ha permitido adaptar uno de los edificios más emblemáticos de la capital a las necesidades actuales, incorporando mejoras en accesibilidad, eficiencia energética, sostenibilidad y digitalización, sin perder su valor histórico y arquitectónico.

Entre las actuaciones realizadas destacan la restauración de la fachada y de numerosos elementos patrimoniales, la renovación de las instalaciones, la modernización del sistema de climatización e iluminación, la adecuación del Salón de Chimeneas como espacio para congresos y eventos, así como la creación de una nueva Oficina de Turismo Inteligente y de espacios expositivos.

Uno de los principales atractivos será la puesta en marcha de dos centros de interpretación, dedicados a la historia de la Casa Colón y al legado británico en Huelva, que combinarán recursos museográficos tradicionales con tecnologías inmersivas y contenidos audiovisuales.

Construida en 1883 como Gran Hotel Colón para alojar a los directivos de la Rio Tinto Company Limited, la Casa Colón se ha consolidado con el paso del tiempo como uno de los grandes símbolos del patrimonio onubense.

La rehabilitación se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Huelva, The British Legacy', una estrategia municipal que busca convertir el patrimonio vinculado a la presencia británica en un elemento diferenciador de la oferta turística de la ciudad. Entre las actuaciones previstas también figuran la recuperación del Cementerio Británico, la creación de nuevos productos culturales y la celebración de una feria dedicada a este legado.

Las obras han contado con una inversión de 1,81 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la colaboración de la Junta de Andalucía.