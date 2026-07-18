El Ayuntamiento cederá una parcela para la capilla de la Hermandad del Prado

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado los trámites para ceder a launa parcela municipal decon el objetivo de hacer posible la construcción de la futura capilla de la corporación en el barrio del Higueral.

El terreno se encuentra en los antiguos terrenos del Parvulario Tres de Agosto, conocido como 'El Garbanzuelo', en la calle Villablanca.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha trasladado esta decisión a la junta de gobierno de la hermandad durante una reunión en la que también participaron los concejales Nacho Molina y Alfonso Castro, junto a técnicos municipales y el hermano mayor, José Alejandro Roca.

Según ha señalado la regidora, esta actuación responde al compromiso municipal de apoyar el crecimiento de una hermandad que, a su juicio, se ha convertido en un elemento de cohesión para el barrio del Higueral. Además, ha destacado que la futura capilla será un espacio destinado no solo al culto, sino también a la convivencia y a la participación vecinal.

Por su parte, José Alejandro Roca ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y ha asegurado que este proyecto supondrá un impulso para la vida de la hermandad y del barrio. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la colaboración de los onubenses, tanto mediante aportaciones económicas como con materiales, trabajo o cualquier otra ayuda que contribuya a hacer realidad la futura capilla.

Antes de formalizar la concesión administrativa, el Ayuntamiento deberá completar la tramitación urbanística necesaria mediante la aprobación de un Estudio de Detalle, que definirá las condiciones de la parcela y los parámetros de la futura edificación.

La parcela forma parte de los terrenos municipales del antiguo Parvulario Tres de Agosto, cuya superficie total supera los 3.200 metros cuadrados, y la iniciativa responde a la solicitud presentada por la hermandad para disponer de un espacio propio desde el que desarrollar su actividad religiosa y social.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Huelva asegura que continúa respaldando el movimiento cofrade de la ciudad y la creación de nuevos espacios de convivencia en los barrios.