La UHU participa en un estudio de Nature sobre el aumento de la calima

Un equipo de investigadores de laha participado en un estudio internacional publicado en la revista científicaque confirma un incremento significativo de la presencia de polvo sahariano en la atmósfera del sur de Europa durante la última década.

La investigación, liderada por el Paul Scherrer Institute de Suiza, reúne a científicos de más de una treintena de centros de investigación europeos. En el caso de la Onubense, ha participado el Laboratorio de Contaminación Atmosférica, integrado en la Unidad Asociada al CSIC-UHU del Centro de Investigación en Química Sostenible (CIQSO-UHU), representado por el profesor Jesús de la Rosa.

El trabajo analiza datos recopilados durante décadas en un centenar de estaciones de medición, de las que 25 se encuentran en Andalucía. Los resultados muestran que la cantidad de polvo sahariano presente en la atmósfera sobre el sur de Europa ha aumentado entre un 10 % y un 25 % respecto a hace diez años.

En España, la llegada de polvo procedente del Sáhara provoca episodios de calima durante cerca de un tercio del año. Este fenómeno suele teñir el cielo de tonos rojizos y contribuye a aumentar la sensación térmica, además de afectar a la calidad del aire.

Desde el CIQSO-UHU, el equipo dirigido por Jesús de la Rosa realiza un seguimiento diario de una veintena de estaciones de la Red de Calidad del Aire de Andalucía, distribuidas por las ocho provincias. Las muestras recogidas permiten analizar la composición química de las partículas atmosféricas e identificar tanto las fuentes naturales, como el polvo sahariano o el aerosol marino, como las derivadas de la actividad humana, entre ellas el tráfico, la industria y los procesos de combustión.

Según ha explicado el profesor Jesús de la Rosa, el estudio "demuestra con datos experimentales que el polvo sahariano está aumentando en Europa, principalmente en Andalucía, y que el cambio climático está favoreciendo tanto su transporte como su impacto sobre la calidad del aire". Además, ha destacado la importancia de mantener redes de monitorización a largo plazo para anticipar estos episodios y minimizar sus efectos sobre la salud de la población.