Cuatro mujeres referentes analizan en Huelva los retos del liderazgo femenino

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha participado en el encuentro, una jornada de reflexión sobre los avances y los desafíos pendientes para alcanzar una igualdad real de oportunidades, en la que compartió mesa con la expresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva, Gloria Puy; la presidenta de Gabitel, Claudia Orozco; y la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería y de Cruz Roja en Huelva, Patricia Mauri.

El acto, celebrado en el centro social La Morana y moderado por la periodista Ana Huguet, reunió a cuatro mujeres con responsabilidades al frente de instituciones, empresas y entidades sociales para analizar el papel del liderazgo femenino y los obstáculos que aún persisten.

Durante su intervención, Pilar Miranda destacó que ser la primera alcaldesa de la historia de Huelva representa "el avance de una ciudad que rompe barreras" y defendió que el talento, la capacidad y el compromiso no entienden de género. Asimismo, subrayó que, aunque se han logrado importantes avances, todavía quedan retos por afrontar, especialmente en materia de conciliación e igualdad de oportunidades.

Precisamente la conciliación fue uno de los temas centrales del encuentro. Patricia Mauri defendió que los puestos de responsabilidad deben ocuparse en función de la capacitación y recordó la evolución experimentada en sectores como la enfermería, donde las mujeres son mayoría, aunque históricamente los cargos directivos estuvieron ocupados por hombres.

Por su parte, Gloria Puy señaló que la conciliación continúa siendo una de las principales dificultades para las mujeres y apostó por que el acceso a los puestos de responsabilidad se base exclusivamente en el mérito y la capacidad, sin recurrir a sistemas de cuotas.

En la misma línea, Claudia Orozco puso el foco en las dificultades para compatibilizar la vida laboral y familiar, citando como ejemplo la falta de adaptación de los horarios escolares a las jornadas de trabajo. Además, animó a las nuevas generaciones a confiar en sus posibilidades, formarse y luchar por alcanzar sus objetivos.

La alcaldesa defendió un modelo de liderazgo basado en el diálogo, la escucha y la cercanía, al tiempo que abogó por seguir avanzando en corresponsabilidad, conciliación e igualdad para que ninguna mujer tenga que renunciar a su desarrollo profesional y ninguna niña crea que existen profesiones vetadas por razón de género. Con un mensaje dirigido a las jóvenes, Miranda las animó a confiar en sí mismas, prepararse y no permitir que nadie limite sus aspiraciones.