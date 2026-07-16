La Cámara de Comercio y el Colegio de Abogados impulsan el emprendimiento en Huelva

La Cámara de Comercio de Huelva y el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva han puesto en marcha una nueva línea de colaboración para fomentar el emprendimiento, el autoempleo y el crecimiento de los despachos profesionales de la provincia.

Gracias a este acuerdo, los abogados colegiados podrán acceder de forma gratuita a un conjunto de servicios destinados tanto a quienes desean iniciar su actividad profesional por cuenta propia como a aquellos que ya cuentan con un despacho y buscan consolidarlo, ampliar sus servicios o mejorar su competitividad.

La iniciativa pretende complementar la formación jurídica con herramientas de gestión empresarial, ofreciendo acompañamiento especializado para afrontar los retos que supone dirigir y hacer crecer un despacho profesional.

Entre los recursos disponibles figura el asesoramiento personalizado por parte de técnicos especializados, que ayudarán a analizar la viabilidad de nuevos proyectos empresariales y a diseñar estrategias de crecimiento y posicionamiento para los despachos ya establecidos.

Asimismo, los colegiados podrán beneficiarse de un servicio de apoyo para acceder a financiación, incluyendo el asesoramiento y la tramitación de operaciones a través del convenio que la Cámara de Comercio mantiene con MicroBank, facilitando el acceso a recursos económicos en condiciones favorables.

El acuerdo también contempla el acceso al programa de formación gratuita España Emprende, dirigido a personas emprendedoras y empresas de la provincia, con el objetivo de reforzar las competencias empresariales y favorecer la creación de nuevas oportunidades de negocio.

Con esta colaboración, ambas instituciones refuerzan su compromiso con la modernización de la profesión jurídica y el impulso del tejido empresarial onubense, facilitando a los abogados nuevas herramientas para mejorar la gestión de sus despachos y afrontar con mayores garantías los desafíos del mercado.

Los colegiados interesados podrán solicitar información o concertar una primera cita de asesoramiento directamente con la Cámara de Comercio de Huelva, acreditando su pertenencia al Ilustre Colegio de Abogados de Huelva.