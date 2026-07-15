Abierto el plazo para solicitar la bonificación del 70 % en el aparcamiento de La Merced

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTUSA), ha abierto el plazo para solicitar la tarjeta de bonificación del 70 % destinada a los usuarios del nuevo Aparcamiento Público de La Merced.

La medida permitirá a los residentes de la capital que cumplan los requisitos establecidos beneficiarse de una importante reducción en las tarifas del estacionamiento, con el objetivo de facilitar el acceso a esta nueva infraestructura y favorecer la movilidad en el entorno de La Merced.

El primer teniente de alcaldesa y presidente de EMTUSA, Felipe Arias, ha destacado que esta iniciativa supone "un paso más en la puesta en funcionamiento del nuevo aparcamiento público de La Merced", al tiempo que garantiza que los vecinos puedan utilizar este servicio "en condiciones ventajosas y con un procedimiento sencillo y accesible".

Asimismo, Arias ha señalado que la bonificación responde al compromiso municipal de facilitar el estacionamiento a los residentes mientras se continúa mejorando la movilidad y dinamizando una zona estratégica de la ciudad.

Las solicitudes podrán presentarse preferentemente de forma telemática a través de la plataforma habilitada por EMTUSA. También será posible realizar el trámite de manera presencial, descargando previamente el formulario desde la página web o recogiéndolo en los puntos habilitados.

Los interesados podrán presentar la documentación en el apeadero de Zafra y en el aparcamiento del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Desde EMTUSA recuerdan la importancia de consultar previamente los requisitos y la documentación necesaria para acceder a esta bonificación antes de formalizar la solicitud.