Huelva renueva su apoyo al Banco de Alimentos para ayudar a las familias más vulnerables

El Ayuntamiento de Huelva ha renovado su convenio anual de colaboración con el Banco de Alimentos de Huelva, reforzando así su compromiso con la atención a las personas y familias en situación de vulnerabilidad del municipio.

El acuerdo ha sido suscrito por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente del Banco de Alimentos, Juan Manuel Díaz Cabrera, quienes han destacado la importancia de mantener y fortalecer esta colaboración para garantizar que la ayuda alimentaria llegue a quienes más la necesitan.

Durante la firma, la alcaldesa ha puesto en valor la labor que la entidad desarrolla desde hace más de 25 años y ha realizado un llamamiento a la solidaridad de los onubenses para que colaboren mediante donaciones y acciones de voluntariado, reforzando así la red de apoyo a las familias con mayores dificultades.

Por su parte, Juan Manuel Díaz Cabrera ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y ha destacado que se trata de "un convenio histórico", subrayando además que en esta edición se ha incrementado la aportación municipal, lo que permitirá seguir mejorando la actividad de la organización.

El convenio contempla la financiación de los gastos de gestión necesarios para la recepción, almacenamiento y distribución de alimentos, así como una partida específica para la compra de productos de primera necesidad. Además, el Ayuntamiento continuará prestando apoyo logístico para el transporte de alimentos hasta las entidades benéficas encargadas de su reparto y mantendrá la coordinación con los Servicios Sociales Municipales para garantizar que las ayudas lleguen a las personas que realmente las necesitan.

Además de la distribución de alimentos, el Banco de Alimentos desarrolla programas formativos destinados a favorecer la inserción sociolaboral de las personas atendidas. La entidad cuenta con dos naves de almacenamiento en el Polígono Pesquero Norte y unas oficinas en la calle Berdigón, desde donde coordina toda su actividad junto a un amplio equipo de voluntarios.

Según la memoria anual de 2025, el Banco de Alimentos de Huelva distribuyó 1.748.797 kilos de alimentos a través de 86 entidades benéficas, beneficiando a 11.835 personas. Cada usuario recibió una media de 148 kilos de alimentos al año, mientras que el coste de distribución se situó en 0,14 euros por kilo.

La entidad desarrolló esta labor gracias al trabajo estable de 45 voluntarios durante todo el año y a la colaboración de cerca de 1.500 voluntarios en campañas puntuales de recogida de alimentos organizadas en la capital y la provincia.