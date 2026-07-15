La pantalla gigante para la final del Mundial se traslada a la Avenida de Andalucía

El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado el cambio de ubicación de la pantalla gigante prevista para seguir la final del Mundial que disputará la selección española este domingo. Finalmente, la 'fan zone' se instalará en las carpas de la Avenida de Andalucía, en lugar de la Plaza 12 de Octubre, como se había comunicado inicialmente.

Según ha informado el Consistorio, la modificación responde a criterios de seguridad, movilidad y operatividad técnica, con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones posibles ante la gran afluencia de público que se espera para un encuentro histórico.

Las carpas de la Avenida de Andalucía albergarán una pantalla gigante y todos los servicios necesarios para que los aficionados puedan seguir juntos la final y animar a la selección española en su intento de conquistar su segundo título mundial.

El Ayuntamiento llevaba varios días trabajando junto a los organizadores para habilitar un espacio adecuado donde los onubenses pudieran disfrutar del partido de forma colectiva. Tras analizar las necesidades del evento, ambas partes acordaron trasladar la celebración a este nuevo emplazamiento.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha invitado a los ciudadanos a acudir a la 'fan zone' para apoyar a España. "Animo a todos los onubenses a respaldar juntos a nuestra selección y hacerle llegar desde Huelva todo el empuje de la afición decana", ha señalado. Asimismo, ha animado a decorar balcones y fachadas con banderas de España para acompañar el ambiente festivo de la jornada.

La zona permanecerá abierta desde las 17.30 horas, momento en el que comenzará el servicio de barra, que se mantendrá hasta la finalización del encuentro. Además, el Ayuntamiento desplegará un dispositivo especial de Seguridad e Infraestructuras para garantizar el normal desarrollo del evento y atender cualquier necesidad que pueda surgir tanto durante el partido como en una posible celebración posterior.

Desde el Consistorio se ha agradecido la comprensión de la ciudadanía por este cambio de última hora, insistiendo en que la decisión busca garantizar que todos los asistentes puedan disfrutar de la final en las mejores condiciones de seguridad y comodidad.