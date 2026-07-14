La Guardia Civil de Huelva rinde homenaje a las víctimas del terrorismo en el Día de la Memoria y el Recuerdo

La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha acogido este lunes el acto conmemorativo del Día de la Memoria y Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo en la Guardia Civil, una jornada que se celebra cada 14 de julio para honrar a los miembros del instituto armado que perdieron la vida a causa del terrorismo.

El acto ha estado presidido por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, junto al teniente coronel Jorge Fajardo. Durante la ceremonia se ha rendido homenaje a los guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA y se ha recordado a todos los integrantes del cuerpo que entregaron su vida en defensa de la libertad, el Estado de derecho y la seguridad de la ciudadanía.

Con esta conmemoración, la Guardia Civil reafirma su compromiso de mantener viva la memoria y el legado de quienes sacrificaron su vida al servicio de España, poniendo en valor su entrega en favor de la justicia, la paz y la convivencia democrática.

Como símbolo de respeto y recuerdo hacia las víctimas, las banderas ondean este 14 de julio a media asta en todos los acuartelamientos de la Guardia Civil del país.