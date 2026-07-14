El Centro de Acogida encuentra hogar a 80 animales en seis meses

El Centro Municipal de Acogida de Animales de Huelva ha facilitado la adopción dedurante el primer semestre de 2026, un balance que incluyey que refuerza el objetivo municipal de fomentar la adopción responsable y avanzar hacia el abandono cero.

La concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha destacado la importancia de ofrecer una segunda oportunidad a los animales acogidos en las instalaciones municipales y ha animado a la ciudadanía a conocer el centro y dar el paso hacia la adopción.

Actualmente permanecen en las instalaciones 60 animales, repartidos de forma equilibrada entre perros y gatos, algunos de los cuales llevan más de cinco años esperando encontrar una familia.

Además de la recogida de animales perdidos o abandonados, el centro presta atención veterinaria permanente para garantizar su bienestar y acompaña a las familias durante todo el proceso de adopción mediante asesoramiento personalizado. También realiza un seguimiento específico en aquellos casos que lo requieren, como ocurre con los perros potencialmente peligrosos.

El Ayuntamiento ha aprovechado este balance para hacer un llamamiento a la ciudadanía con el fin de incorporar nuevos participantes al programa de voluntariado del centro. Esta iniciativa permite colaborar en el cuidado de los animales mediante paseos, actividades de socialización y enriquecimiento mientras esperan ser adoptados.

En la actualidad existen siete plazas de voluntariado para perros y cuatro para gatos. Para participar es necesario ser mayor de edad y no tener antecedentes penales relacionados con el maltrato animal.

El Centro Municipal de Acogida de Animales, gestionado por el Ayuntamiento de Huelva en colaboración con Athisa, mantiene además activos sus perfiles en redes sociales para difundir los animales disponibles para adopción y fomentar la concienciación sobre la tenencia responsable de mascotas. El Consistorio prevé ampliar próximamente esta difusión con la apertura de un perfil en TikTok.