La UHU abre la inscripción para sus cursos de idiomas

La Universidad de Huelva ha abierto el plazo de inscripción para los cursos de idiomas del Servicio de Lenguas Modernas (SLM) correspondientes al curso académico 2026/2027, una oferta formativa que volverá a impartirse tanto en modalidad presencial como virtual y que permanecerá abierta hasta el próximo 27 de septiembre.

La programación incluye formación en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y japonés, dirigida tanto a la comunidad universitaria como al público en general. Para acceder únicamente es necesario ser mayor de 16 años, sin que sea preciso mantener ninguna vinculación con la Universidad de Huelva.

Los cursos tendrán una duración de 90 horas lectivas, con clases de una hora y media dos días por semana. Además, el alumnado podrá elegir entre horarios de mañana y tarde para adaptar la formación a sus necesidades académicas o laborales.

La modalidad virtual vuelve a ser una de las principales apuestas del Servicio de Lenguas Modernas, ya que permite seguir las clases desde cualquier lugar, evita desplazamientos y ofrece la posibilidad de acceder posteriormente a las sesiones grabadas a través de Zoom, además de contar con todos los contenidos disponibles en la plataforma virtual Moodle las 24 horas del día.

Como principal novedad para el próximo curso, el SLM incorporará clubs de conversación de nivel avanzado en inglés, francés e italiano, una iniciativa orientada a reforzar la práctica oral de estos idiomas.

La Universidad de Huelva destaca que esta oferta busca facilitar el aprendizaje de lenguas extranjeras y responder a las necesidades tanto de estudiantes como de profesionales y ciudadanos interesados en mejorar su formación lingüística.

Toda la información sobre la oferta académica y el proceso de inscripción ya está disponible a través de la página web del Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad de Huelva, donde los interesados podrán formalizar su preinscripción de forma telemática.