La Cámara impulsa la formación en hidrógeno verde

La Cámara de Comercio de Huelva ha puesto en marcha una nueva programación formativa centrada en el hidrógeno verde, con el objetivo de capacitar a emprendedores, autónomos, empresarios y personas interesadas en las oportunidades que ofrece la transición energética y uno de los sectores llamados a liderar el futuro económico de la provincia.

Bajo el título 'Emprendedores: Producción, Transporte, Almacenaje y Aplicaciones del Hidrógeno Verde', la iniciativa se desarrolla dentro del programa España Emprende, cofinanciado por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos.

La programación está integrada por cuatro cursos que se impartirán en modalidad de aula virtual para facilitar el acceso desde cualquier punto de la provincia. Las dos primeras ediciones ya han comenzado, mientras que las siguientes se desarrollarán durante los meses de septiembre y octubre.

La formación está dirigida a personas de entre 18 y 64 años que deseen ampliar sus conocimientos en un ámbito con una elevada demanda de profesionales, así como a emprendedores y empresas interesadas en identificar nuevas oportunidades de negocio vinculadas a la economía del hidrógeno.

A lo largo del programa, los participantes conocerán toda la cadena de valor del hidrógeno verde, desde los procesos de producción hasta su transporte, almacenamiento y distribución, además de sus aplicaciones industriales y energéticas. El contenido también abordará aspectos relacionados con la seguridad, la normativa vigente, la viabilidad de proyectos y el análisis de casos prácticos.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio de Huelva refuerza su apuesta por la formación especializada y la cualificación profesional, ofreciendo herramientas para facilitar la adaptación al nuevo mercado laboral y a los sectores estratégicos vinculados a la descarbonización y a la transformación industrial.

Las personas interesadas en participar en las próximas ediciones podrán formalizar su inscripción y obtener más información a través de la página web de la Cámara de Comercio de Huelva.