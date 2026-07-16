El Hospital Infanta Elena incorpora un láser de última generación para tratar cálculos urinarios

El Hospital Infanta Elena de Huelva ha incorporado un láser urológico de Tulio de última generación para el tratamiento de la litiasis urinaria, una tecnología que mejora la precisión de las intervenciones y aumenta las posibilidades de que los pacientes queden libres de cálculos tras una única operación.

El nuevo equipo, que ya está siendo utilizado por el Servicio de Urología, forma parte del proceso de renovación tecnológica llevado a cabo por el centro en los últimos seis años y cuenta con las prestaciones más avanzadas disponibles actualmente para el tratamiento endoscópico de las piedras del aparato urinario.

Entre sus principales ventajas destaca una mayor frecuencia y potencia de disparo, lo que permite fragmentar los cálculos con mayor eficacia y reducir el tiempo de intervención. Además, utiliza fibras de menor calibre que facilitan el acceso a las litiasis con una precisión superior, minimizando el riesgo de afectar a los tejidos sanos.

Otra de las novedades es su capacidad para pulverizar los cálculos hasta convertirlos en partículas de tamaño muy reducido, favoreciendo su eliminación de forma natural y disminuyendo tanto las molestias posteriores como la necesidad de nuevas intervenciones.

Esta tecnología también permite resolver numerosos casos mediante cirugía endoscópica, evitando procedimientos más invasivos y favoreciendo una recuperación más rápida para los pacientes.

Además del tratamiento de la litiasis urinaria, el nuevo láser podrá utilizarse progresivamente en otras intervenciones urológicas, como el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, conforme avance la formación de los profesionales y la experiencia clínica.

El Servicio de Urología del Hospital Infanta Elena prevé realizar alrededor de 170 intervenciones al año con este equipo, de las que unas 150 corresponderán a litiasis de uréter y unas 20 a litiasis vesicales, beneficiando anualmente a cerca de 200 pacientes.

Con esta incorporación, el Hospital Infanta Elena continúa reforzando su equipamiento tecnológico con el objetivo de ofrecer tratamientos más seguros, eficaces y menos invasivos, mejorando la calidad asistencial y los resultados clínicos de los pacientes.