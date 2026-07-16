Los parques Zafra y Francisco Jiménez cerrarán por las noches desde el 23 de julio

El Ayuntamiento de Huelva pondrá en marcha a partir delel cierre nocturno de los parques, una medida que impedirá el acceso a estos espacios fuera del horario establecido.

Según ha informado el Consistorio, la iniciativa responde a una demanda de los vecinos de la zona y permitirá unificar la gestión de ambos parques con el modelo que ya se aplica en el Parque Moret.

El concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Alfonso Castro, ha señalado que esta medida contribuirá a mejorar la conservación de las zonas verdes y a garantizar una mejor convivencia entre los usuarios.

Los parques permanecerán abiertos en horario de verano, del 1 de abril al 31 de octubre, entre las 7.00 y las 23.00 horas, mientras que durante la temporada de invierno, del 1 de noviembre al 31 de marzo, el horario será de 8.00 a 21.00 horas. Fuera de estas franjas horarias no estará permitido el acceso a los recintos.

El Ayuntamiento recuerda además que en ambos parques continuará vigente la normativa municipal de uso. Entre otras obligaciones, los perros deberán ir siempre sujetos con correa y sus propietarios tendrán que recoger los excrementos. También estará prohibido circular en bicicleta por las zonas ajardinadas no habilitadas para ello, arrojar residuos fuera de las papeleras o causar daños al mobiliario urbano.

Alfonso Castro ha hecho un llamamiento a la colaboración de la ciudadanía para respetar tanto los nuevos horarios como las normas de uso de estos espacios, con el objetivo de preservar las instalaciones y favorecer la convivencia entre todos los usuarios.