La renovada Casa Colón abrirá sus puertas al público el 20 de julio

El Ayuntamiento de Huelva celebrará el próximo 20 de julio una jornada de puertas abiertas para dar a conocer a la ciudadanía la rehabilitación integral de la Casa Colón, uno de los edificios más emblemáticos de la capital. La iniciativa, organizada a través de la Concejalía de Turismo y Comercio, permitirá a los visitantes recorrer el inmueble y conocer tanto las actuaciones realizadas como su valor histórico y patrimonial.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Huelva, The British Legacy', financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que el objetivo del proyecto es consolidar una oferta cultural y turística basada en la recuperación del legado británico de la ciudad, situando a la Casa Colón como uno de sus principales referentes y apostando por un modelo sostenible e innovador.

La rehabilitación ha supuesto una renovación integral del edificio, incluyendo la restauración de la fachada, la puesta en valor del histórico Salón de Chimeneas, la reforma de la actual sala de exposiciones y del antiguo espacio de Huelva TV, además de mejoras en accesibilidad y en la urbanización interior de la parcela.

El proyecto también ha incorporado medidas de eficiencia energética, como la restauración de carpinterías, nuevos sistemas de climatización e iluminación de bajo consumo y soluciones de monitorización que optimizan el funcionamiento del edificio.

Con esta actuación, la Casa Colón se convertirá en el principal espacio de acogida turística de Huelva. La planta baja albergará la nueva Oficina de Turismo y un espacio polivalente para eventos, mientras que la primera planta acogerá el Centro de Interpretación del Legado Británico y el Centro de Interpretación de la Casa Colón, dedicados a divulgar la historia del edificio y la influencia británica en la ciudad.

La segunda fase del proyecto, prevista para el próximo mes de septiembre, incorporará nuevas herramientas tecnológicas para enriquecer la visita. Entre ellas figuran recreaciones en tres dimensiones, contenidos audiovisuales, recorridos con realidad aumentada, hologramas y gafas de realidad virtual que permitirán conocer espacios desaparecidos, como el antiguo Salón Comedor del Hotel Colón, además de recrear la evolución urbana de Huelva y otros elementos vinculados a su legado británico.

La jornada de puertas abiertas se desarrollará de 11:00 a 15:00 horas. Las visitas guiadas, que no requieren inscripción previa, partirán desde los jardines de la Casa Colón en tres turnos: