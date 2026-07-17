La Oficina Antiocupación suma 60 consultas en medio año

La Oficina Municipal Antiocupación del Ayuntamiento de Huelva ha atendido 59 consultas durante sus seis primeros meses de funcionamiento, consolidándose como un servicio de orientación jurídica gratuita para propietarios, comunidades de vecinos y personas afectadas por problemas relacionados con la ocupación ilegal o la posesión de inmuebles.

El segundo teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, ha destacado que este recurso nace con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida y especializada a quienes afrontan este tipo de situaciones, al tiempo que ha valorado la colaboración con el Colegio de Abogados de Huelva para prestar un asesoramiento profesional y gratuito.

Desde su puesta en marcha el pasado mes de enero, la oficina ha celebrado 24 jornadas de atención, en las que se gestionaron 59 citas. De ellas, 23 fueron presenciales (39 %), 27 telefónicas (46 %) y 9 quedaron anuladas (15 %), siendo la atención telefónica la modalidad más utilizada por los usuarios.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el principal motivo de consulta no ha sido exclusivamente la ocupación ilegal de viviendas. Los desahucios por impago de alquiler constituyen la casuística más frecuente atendida por el servicio, seguidos de los procedimientos relacionados con la ocupación o usurpación de inmuebles, los desahucios por finalización de contrato y los desahucios por precario.

La oficina también ha ofrecido asesoramiento en otros asuntos, como problemas de convivencia en comunidades de propietarios derivados de ocupaciones, conflictos relacionados con herencias y la posesión de inmuebles, así como casos de subarriendos no autorizados o contratos considerados fraudulentos.

Francisco Muñoz ha señalado que estos datos demuestran que la oficina se ha convertido en un recurso de referencia para resolver dudas jurídicas relacionadas con la vivienda y la propiedad, ofreciendo una primera orientación que permita a los afectados conocer sus derechos y los procedimientos legales más adecuados para cada situación.

El servicio continúa prestándose de forma gratuita mediante cita previa, tanto de manera presencial como telefónica y telemática, y está dirigido a propietarios de viviendas, locales y otros inmuebles, así como a comunidades de propietarios y ciudadanos que necesiten asesoramiento sobre conflictos relacionados con la posesión de bienes.

Además de la atención individualizada, el Ayuntamiento continúa recopilando información sobre la tipología de los casos atendidos con el objetivo de analizar la evolución de este fenómeno en la ciudad y facilitar la planificación de futuras actuaciones coordinadas entre las distintas áreas municipales.