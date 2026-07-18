José Rodríguez hace balance de su primer año como rector de la UHU

El rector de la, ha hecho balance de su primer año al frente de la institución, un periodo en el que ha destacado la importancia de mantener un contacto directo con toda la comunidad universitaria para impulsar una gestión basada en el consenso.

Rodríguez ha asegurado que durante estos meses ha mantenido reuniones con todos los departamentos y centros de investigación de la universidad con el objetivo de conocer de primera mano sus necesidades y recoger propuestas. A su juicio, la escucha, la cercanía y la accesibilidad deben ser señas de identidad del equipo rectoral para facilitar una mejor toma de decisiones.

En relación con la situación económica de las universidades públicas andaluzas, el rector ha reconocido que el primer año de mandato ha estado condicionado por un contexto financiero "complicado". No obstante, ha señalado que en los últimos meses se ha abierto un escenario de diálogo con la Junta de Andalucía para buscar un mayor entendimiento sobre el modelo de financiación universitaria.

Durante su balance, Rodríguez también ha reflexionado sobre los retos que plantea la irrupción de la inteligencia artificial en la enseñanza superior, asegurando que las universidades deben adaptarse a este nuevo escenario para seguir siendo referentes en la generación y transmisión del conocimiento.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el crecimiento de las universidades privadas y ha defendido la necesidad de reforzar la financiación de las instituciones públicas para que puedan ofrecer un servicio de calidad y seguir formando profesionales y ciudadanos con espíritu crítico.

El balance completo del primer año de gestión del rector puede verse a través de la entrevista difundida por la Universidad de Huelva.