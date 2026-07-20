La UHU y Loiola impulsan la construcción sostenible en Huelva

La Universidad de Huelva (UHU) y la promotora Loiola han firmado una alianza estratégica para impulsar la eco-construcción en la provincia mediante un contrato de transferencia de conocimiento orientado a desarrollar herramientas y proyectos que promuevan una arquitectura más sostenible y saludable.

El acuerdo contempla la creación de tres iniciativas. La primera será el Hub Eco-Construcción y Vida Saludable, un observatorio que desarrollará un sistema de indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para evaluar la sostenibilidad de proyectos urbanísticos y de edificación.

La colaboración también dará lugar al Aula de Construcción Sostenible y Vida Saludable, destinada a la formación especializada de profesionales y estudiantes universitarios en materias como economía circular, eficiencia hídrica, recuperación de materiales, integración paisajística y diseño de espacios saludables.

Además, ambas entidades organizarán Jornadas Intensivas de Doble Materialidad, en las que se abordarán aspectos como la economía de proximidad, la trazabilidad de materiales, la medición del impacto ambiental de los proyectos o la neuroarquitectura.

La Universidad de Huelva aportará a esta iniciativa un equipo de investigadores con más de dos décadas de experiencia en construcción sostenible y estilos de vida saludables, reforzando así su papel en la transferencia de conocimiento al tejido empresarial.

Por su parte, Loiola, con más de 60 años de trayectoria y más de 5.000 viviendas promovidas, contribuirá con su experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios basados en criterios de innovación y sostenibilidad.

Como ejemplo de esta línea de trabajo, la promotora ha destacado el desarrollo residencial Sagitta, en El Rompido, un proyecto que incorpora criterios de integración paisajística, movilidad sostenible, regeneración de espacios verdes y diseño orientado al bienestar de sus futuros residentes.