Vehículos solares y talento joven llenan de innovación el Campus del Carmen

La Universidad de Huelva ha celebrado una nueva edición de la Sustainable Urban Race (SUR 26), una competición de vehículos solares organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería que ha convertido el Campus Universitario de El Carmen en un escaparate de innovación, sostenibilidad y talento joven.

La iniciativa ha reunido a estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos procedentes de distintos puntos de Huelva, Sevilla y Granada, que han presentado los prototipos eléctricos y sostenibles desarrollados durante los últimos meses.

El director de la ETSI, Salvador Pérez, destacó que la SUR “no es una competición al uso”, ya que su principal objetivo es fomentar las titulaciones STEM y acercar la ingeniería a los más jóvenes.

Los equipos participantes han tenido que diseñar y construir vehículos eléctricos sostenibles capaces de optimizar aspectos como el consumo energético, la maniobrabilidad y la eficiencia.

Durante la jornada también se puso en valor el trabajo en equipo, la creatividad y la capacidad de resolución de problemas que implica el desarrollo de este tipo de proyectos tecnológicos.

La vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial, María Reyes Sánchez, destacó la consolidación de esta actividad y la amplia participación de centros educativos de distintas provincias andaluzas.

Desde el ámbito empresarial, Raúl Tejero subrayó la conexión de esta iniciativa con los actuales retos relacionados con las energías renovables y la movilidad sostenible.

Por su parte, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, resaltó la importancia de acercar la ciencia, la tecnología y la sostenibilidad a los jóvenes, especialmente a las mujeres interesadas en disciplinas STEM.

La competición cuenta con el respaldo de instituciones, empresas y entidades vinculadas al ámbito industrial, tecnológico y universitario de la provincia.