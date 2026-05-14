El Ayuntamiento de Huelva retira casi un centenar de coches abandonados de sus calles en cinco meses

El Ayuntamiento de Huelva ha retirado de la vía pública un total de 91 vehículos abandonados y en estado de deterioro desde el pasado mes de enero, dentro de la campaña impulsada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana.

Según ha explicado el concejal del área, José Manuel Moreno, estos resultados se deben al nuevo contrato suscrito a finales de 2025 con la empresa onubense Hierros España, encargada actualmente de la retirada y gestión de estos vehículos.

Moreno ha señalado que este tipo de coches abandonados son considerados residuos sólidos urbanos y pueden generar problemas de seguridad y molestias tanto para conductores como para vecinos.

El edil ha recordado además que el procedimiento legal para retirar un vehículo abandonado es largo y complejo, pudiendo prolongarse entre seis y ocho meses debido a los distintos trámites administrativos exigidos por la normativa estatal.

El proceso comienza tras la detección del vehículo por parte de la Policía Local o mediante avisos ciudadanos. Posteriormente se abre un expediente, se realiza un reportaje fotográfico y se notifica al propietario, que dispone de un plazo para justificar la situación del vehículo.

En caso de no responder, continúan los trámites con comunicaciones a la Dirección General de Tráfico y publicaciones oficiales en el Boletín Oficial del Estado antes de autorizar finalmente la retirada.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que los vecinos pueden comunicar la existencia de vehículos abandonados a través de la aplicación Línea Verde o directamente en la Jefatura de la Policía Local.

Entre las señales que pueden motivar el inicio del procedimiento figuran la falta de matrícula, el deterioro visible del vehículo o el avanzado estado de suciedad y abandono.