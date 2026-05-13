7.000 bolsas de reciclaje para lograr un Camino del Rocío más limpio

La empresa onubense Antonio España Environment & Recycling impulsará este año junto a las hermandades del Rocío de Huelva y Hermandad de Emigrantes una iniciativa de concienciación ambiental para promover un Camino más limpio y comprometido con el entorno natural de Doñana.

La acción, desarrollada bajo el lema “Un Camino con más conciencia, más respeto y más compromiso con Doñana”, contempla el reparto de 7.000 bolsas de recogida de residuos entre carros, carretas, vehículos de tracción animal y peregrinos de ambas hermandades.

Además de facilitar la recogida de residuos durante el recorrido hacia la aldea almonteña, la campaña incorporará un sistema de ecoconsejos accesible mediante códigos QR impresos en las propias bolsas. A través de ellos, los peregrinos podrán consultar recomendaciones relacionadas con el cuidado del entorno, la gestión de residuos y el respeto al espacio natural.

Equipos identificados con material corporativo de la empresa participarán también durante las salidas de las hermandades para reforzar el mensaje de limpieza y responsabilidad ambiental durante el Camino.

La Hermandad del Rocío de Huelva contará con 5.450 bolsas, mientras que la Hermandad de Emigrantes dispondrá de otras 1.540 para distribuir entre sus peregrinos y vehículos participantes.

El director general de Antonio España Environment & Recycling, José Antonio Peguero España, destacó que esta iniciativa refleja “la forma en la que entendemos nuestro trabajo: estando presentes donde nuestra tierra nos necesita y contribuyendo al cuidado del entorno”.

Por su parte, el presidente de la Hermandad de Huelva, Antonio Sánchez de Piña, valoró la campaña como una herramienta para seguir construyendo “un Camino más limpio y respetuoso con Doñana”, mientras que el hermano mayor de Emigrantes, Jesús Muñoz Muñoz, subrayó la importancia de seguir concienciando a los peregrinos sobre la conservación del entorno natural.

Con esta acción, la compañía refuerza su apuesta por unir sostenibilidad, tradición y compromiso medioambiental en una de las celebraciones más representativas de la provincia.