Huelva visibiliza la fibromialgia y reclama más apoyo a los pacientes

El Ayuntamiento de Huelva ha acogido este martes un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia, el Síndrome de Fatiga Crónica y la Sensibilidad Química Múltiple, una jornada organizada junto a FibrOnuba para reclamar mayor reconocimiento social, sanitario y administrativo para las personas afectadas por estas patologías.

El acto, celebrado en el Patio del Ayuntamiento, incluyó la lectura de un manifiesto reivindicativo bajo el lema ‘Dolor invisible, discapacidad real, lucha visible’, en el que la asociación reclamó más investigación, atención médica especializada y una valoración justa de la discapacidad derivada de estas enfermedades.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, trasladó el respaldo del Consistorio a las personas afectadas y destacó especialmente la labor que desarrolla FibrOnuba en la ciudad.

Miranda subrayó que detrás de la asociación “hay años de esfuerzo, escucha y acompañamiento” a personas que, además de convivir con el dolor, han tenido que afrontar en muchas ocasiones la incomprensión social.

La regidora también puso en valor el trabajo de la presidenta de la asociación, Lourdes Zárraga, así como de toda la junta directiva y colaboradores de la entidad.

La jornada comenzó con la bienvenida de la concejala de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, mientras que la lectura del manifiesto corrió a cargo de la secretaria de la asociación, Mª Cinta Rullo, y de la propia Lourdes Zárraga.

Durante el acto, desde FibrOnuba se insistió en la necesidad de seguir sensibilizando a la sociedad sobre unas enfermedades consideradas invisibles, pero que afectan gravemente a la calidad de vida de miles de personas.

La alcaldesa reiteró además el compromiso municipal con el movimiento asociativo y con entidades que desarrollan labores de apoyo emocional, orientación y acompañamiento a pacientes y familias.