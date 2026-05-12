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El Hospital Infanta Elena repasa la evolución de la enfermería con una exposición por su Día Internacional

La muestra reúne imágenes históricas, instrumental sanitario y antiguos uniformes para homenajear el papel de las enfermeras a lo largo del último siglo

Día Enfermería 2026
Día Enfermería 2026
Exposición Hospital Infanta Elena
El Hospital Infanta Elena repasa la evolución de la enfermería con una exposición por su Día Internacional
Redacción
Redacción
12/05/26 - 12:19

El Hospital Universitario Infanta Elena se ha sumado este lunes a la celebración del Día Internacional de la Enfermería con la inauguración de la exposición ‘Una mirada al pasado’, una iniciativa que rinde homenaje a la historia y evolución de la profesión enfermera a través de imágenes, objetos históricos y uniformes antiguos.

La muestra, instalada en el hall y el pasillo principal del centro hospitalario, permanecerá abierta durante los próximos días y permitirá a pacientes, familiares y profesionales realizar un recorrido por la transformación que ha experimentado la enfermería y el cuidado sanitario a lo largo del último siglo.

La exposición recoge imágenes de referentes históricos de la profesión, profesionales que contribuyeron a cambiar la atención sanitaria, impulsar la formación especializada y situar al paciente en el centro de los cuidados cuando la enfermería aún daba sus primeros pasos hacia su reconocimiento actual.

Además de fotografías históricas, la iniciativa incluye instrumental y materiales utilizados durante décadas en hospitales y centros de salud, elementos que muestran cómo han evolucionado las herramientas sanitarias y la forma de atender a los pacientes con el paso del tiempo.

Los uniformes de enfermería ocupan también un lugar destacado en esta mirada retrospectiva, reflejando los cambios vividos por la profesión y su adaptación a nuevas responsabilidades, competencias y escenarios asistenciales.

Desde el centro hospitalario destacan que la enfermería ha sabido evolucionar junto a los avances de la medicina, incorporando conocimientos científicos, nuevas tecnologías y formas de trabajo cada vez más complejas, sin perder la cercanía, el acompañamiento y la atención humana que caracterizan a estos profesionales.

Con esta iniciativa, el Hospital Infanta Elena ha querido reconocer públicamente la labor que las enfermeras realizan cada día y acercar a la ciudadanía una parte importante de la historia de una profesión considerada esencial dentro del sistema sanitario.