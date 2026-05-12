El Hospital Infanta Elena repasa la evolución de la enfermería con una exposición por su Día Internacional

El Hospital Universitario Infanta Elena se ha sumado este lunes a la celebración del Día Internacional de la Enfermería con la inauguración de la exposición ‘Una mirada al pasado’, una iniciativa que rinde homenaje a la historia y evolución de la profesión enfermera a través de imágenes, objetos históricos y uniformes antiguos.

La muestra, instalada en el hall y el pasillo principal del centro hospitalario, permanecerá abierta durante los próximos días y permitirá a pacientes, familiares y profesionales realizar un recorrido por la transformación que ha experimentado la enfermería y el cuidado sanitario a lo largo del último siglo.

La exposición recoge imágenes de referentes históricos de la profesión, profesionales que contribuyeron a cambiar la atención sanitaria, impulsar la formación especializada y situar al paciente en el centro de los cuidados cuando la enfermería aún daba sus primeros pasos hacia su reconocimiento actual.

Además de fotografías históricas, la iniciativa incluye instrumental y materiales utilizados durante décadas en hospitales y centros de salud, elementos que muestran cómo han evolucionado las herramientas sanitarias y la forma de atender a los pacientes con el paso del tiempo.

Los uniformes de enfermería ocupan también un lugar destacado en esta mirada retrospectiva, reflejando los cambios vividos por la profesión y su adaptación a nuevas responsabilidades, competencias y escenarios asistenciales.

Desde el centro hospitalario destacan que la enfermería ha sabido evolucionar junto a los avances de la medicina, incorporando conocimientos científicos, nuevas tecnologías y formas de trabajo cada vez más complejas, sin perder la cercanía, el acompañamiento y la atención humana que caracterizan a estos profesionales.

Con esta iniciativa, el Hospital Infanta Elena ha querido reconocer públicamente la labor que las enfermeras realizan cada día y acercar a la ciudadanía una parte importante de la historia de una profesión considerada esencial dentro del sistema sanitario.