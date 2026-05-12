La UHU incorpora una excepcional pieza de cobre nativo hallada en la antigua mina Monte Romero

La Universidad de Huelva ha incorporado a su Aula-Museo de Geología una excepcional pieza de cobre nativo procedente de la antigua mina Monte Romero, un ejemplar considerado de especial interés científico, histórico y patrimonial por sus dimensiones y características mineralógicas.

La pieza, de 39 por 22 centímetros, fue hallada durante la etapa de explotación minera en el primer cuarto del siglo XX y ha sido donada por Antonio Barrero Avilés, coleccionista de minerales y antiguo alumno de la Facultad de Ciencias Experimentales.

El acto de presentación se celebró en el Aula-Museo de Geología y contó con la participación de representantes de la universidad y de Atlantic Copper, cuya cátedra ha financiado la vitrina expositora diseñada específicamente para garantizar la conservación y exhibición del ejemplar.

Durante el encuentro, los responsables universitarios destacaron el valor de esta incorporación para el patrimonio científico y cultural de la institución, así como la importancia de seguir enriqueciendo una colección que se ha convertido en uno de los referentes divulgativos de la universidad.

El Aula-Museo de Geología, ubicado en la Facultad de Ciencias Experimentales, reúne minerales, fósiles y materiales geológicos y recibe visitas de escolares, estudiantes universitarios y público general desde su inauguración en 2021, coincidiendo con el 40 aniversario de los estudios de Geología en Huelva.

La incorporación de esta pieza de cobre nativo refuerza además el objetivo de avanzar hacia la futura transformación del espacio en un Museo de Geología acreditado por la Junta de Andalucía, ampliando así la oferta cultural y científica de la Onubense.