El Ayuntamiento impulsa un nuevo curso de soldadura ligado al hidrógeno verde y la industria sostenible

El Ayuntamiento de Huelva pondrá en marcha el próximo mes de junio un nuevo curso de Soldadura con electrodo revestido y TIG con realidad aumentada dentro del proyecto ‘H2 VerdeHuelva’, una iniciativa destinada a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas en sectores vinculados a la nueva industria sostenible y al hidrógeno verde.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a la teniente de alcaldesa de Empleo y Desarrollo Económico, Adela de Mora, ha visitado a los alumnos que actualmente participan en los cursos de Operaciones Básicas en Planta Química y Montaje Industrial orientado al hidrógeno verde, destacando la importancia de ofrecer una formación práctica y adaptada a las necesidades reales del mercado laboral.

Durante la visita, Miranda trasladó su enhorabuena a los participantes y destacó que la ciudad vive “un momento clave” ligado al crecimiento industrial y a las oportunidades que genera el hidrógeno verde. En este sentido, insistió en que el objetivo municipal es que esos nuevos empleos “se queden en Huelva y beneficien a los onubenses”.

Las acciones formativas ya desarrolladas han permitido capacitar a 35 personas desempleadas. En concreto, 20 alumnos han participado en el curso de Montaje Industrial orientado al hidrógeno verde, impartido en Valdocco, mientras que otras 15 personas han realizado el curso de Operaciones Básicas en Planta Química en SAFA Funcadia.

El proyecto ‘H2 VerdeHuelva’ se enmarca en el programa Empleaverde+, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La iniciativa contempla un total de 50 plazas distribuidas en tres cursos y combina formación técnica especializada con prácticas profesionales, tutorías y acompañamiento personalizado para favorecer la inserción laboral de los participantes.

El nuevo curso de soldadura, cuya selección de alumnado ya está en marcha, se desarrollará en las instalaciones de Valdocco y utilizará herramientas de realidad aumentada aplicadas a la formación técnica.

Desde el Ayuntamiento destacan que este tipo de programas buscan responder a la creciente demanda de profesionales cualificados en el tejido industrial onubense, especialmente en un escenario marcado por la transición energética y el desarrollo de proyectos vinculados al hidrógeno verde.