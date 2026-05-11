Un estudio de la Universidad de Huelva desmonta teorías clásicas sobre la metalurgia prehistórica

La Universidad de Huelva vuelve a situarse en el panorama científico internacional tras la publicación de una investigación del profesor Moisés Rodríguez Bayona en Journal of Archaeological Science, una de las revistas de mayor prestigio mundial en el ámbito de la arqueología.

El trabajo, realizado junto al catedrático Francisco Nocete —referente de la arqueología prehistórica fallecido recientemente—, cuestiona las teorías tradicionales sobre el origen y desarrollo de la metalurgia en la península ibérica y plantea que las comunidades del sur peninsular ya manejaban tecnologías avanzadas hace más de 5.000 años.

La investigación analiza los sistemas de producción metalúrgica desarrollados durante el III milenio antes de nuestra era, estudiando procesos como la fundición, la forja o los tratamientos térmicos utilizados para fabricar herramientas prehistóricas.

Uno de los aspectos más destacados del estudio es que demuestra la existencia de una organización técnica y social mucho más compleja de lo que hasta ahora se creía. Frente a la idea clásica de una metalurgia rudimentaria y dependiente de influencias externas, los investigadores sostienen que ya existían sistemas especializados con hornos, crisoles y técnicas avanzadas de producción mucho antes de la llegada de pueblos colonizadores como los fenicios.

El estudio se apoya en el mayor conjunto de análisis metalográficos realizado hasta ahora para este periodo en la península ibérica, con datos procedentes de distintos yacimientos del suroeste peninsular, entre ellos el enclave de Cabezo Juré, en Alosno, considerado uno de los principales referentes de la metalurgia prehistórica en la región.

La investigación también introduce una nueva interpretación sobre cómo funcionaban estos sistemas productivos, defendiendo la coexistencia de modelos domésticos y especializados dentro de las mismas sociedades prehistóricas, lo que aporta una visión más compleja sobre la organización económica y social de la época.

Además de su valor científico, la publicación supone también un homenaje a Francisco Nocete, impulsor durante décadas de una línea de investigación pionera en arqueología prehistórica desde la Universidad de Huelva.

Con este trabajo, la Onubense consolida su posición como uno de los referentes nacionales e internacionales en investigación arqueológica y estudios sobre las primeras sociedades complejas del sur de Europa.