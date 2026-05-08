Cámara Huelva reclama medidas urgentes contra el narcotráfico tras la muerte de un guardia civil en la costa onubense

La Cámara de Comercio de Huelva ha reclamado la adopción de medidas urgentes para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la provincia tras el fallecimiento de un agente de la Guardia Civil durante una operación desarrollada en la costa onubense.

A través de un comunicado, la institución empresarial ha mostrado su “profundo dolor y consternación” por lo ocurrido, trasladando sus condolencias a la familia del agente fallecido, así como a sus compañeros y al conjunto de la Guardia Civil.

Desde Cámara Huelva advierten de que este suceso refleja la creciente presión que soportan las fuerzas de seguridad ante el aumento de la actividad vinculada al narcotráfico en la provincia.

La entidad ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Huelva la puesta en marcha de medidas extraordinarias que permitan reforzar los medios humanos, técnicos y operativos destinados a combatir estas redes criminales, reclamando más recursos para garantizar la seguridad de los agentes.

Asimismo, la Cámara de Comercio ha alertado de las consecuencias que esta situación puede tener sobre la imagen de Huelva, señalando que la percepción de inseguridad podría afectar al desarrollo económico, la llegada de inversiones y sectores estratégicos como el turismo, la industria o la logística.

Por último, la institución ha reiterado su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha pedido a todas las administraciones actuar “con la máxima urgencia” ante una problemática que considera prioritaria para el futuro de la provincia.