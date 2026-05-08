El Traje de Huelva para la Virgen del Rocío comenzará a bordarse el próximo 13 de mayo

La ciudad de Huelva vivirá el próximo 13 de mayo uno de los momentos más simbólicos del calendario rociero previo a Pentecostés con el inicio oficial del bordado del Traje de Huelva para la Virgen del Rocío. La Casa Hermandad del Rocío de Huelva acogerá, a partir de las 18.00 horas, el acto de la primera puntada de un proyecto impulsado por la Asociación Cultural El Traje de Huelva, con el apoyo del Ayuntamiento y la colaboración de la Hermandad del Rocío de Huelva.

El diseño del traje lleva la firma del diseñador Curro Claros, mientras que la ejecución correrá a cargo del bordador onubense Rafael Infante Toscano, al frente del taller Artebor. El acto reunirá a rocieros, donantes, representantes institucionales y devotos que podrán participar de forma simbólica en el inicio de los trabajos.

Durante la presentación de la iniciativa, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, destacó que se trata de “un momento relevante para la devoción rociera de toda la ciudad y de toda la provincia”, especialmente a pocos días de que la Hermandad de Huelva emprenda su camino hacia la aldea almonteña.

Molina puso además en valor el esfuerzo realizado hasta llegar a este punto. “Comenzar desde cero un proyecto tan ambicioso no es nada fácil, pero con constancia, apoyo y mucho sacrificio, además de la colaboración de los donantes que se han ido sumando, por fin se ha llegado al día que todos querían y soñaban”, señaló.

El presidente de la Asociación Cultural El Traje de Huelva, Aarón Fernández, explicó que el proyecto ha evolucionado hasta quedarse finalmente en manos onubenses. “Las cosas de la Virgen han querido que finalmente la ejecución del traje se quede en su tierra, en Huelva”, afirmó, agradeciendo también el respaldo institucional y el apoyo mostrado por la Hermandad del Rocío de Huelva.

Fernández destacó igualmente el simbolismo de la fecha elegida para el inicio de los trabajos. “Tenía que ser en mayo, el mes de las flores y el mes de María, y tenía que ser el día 13, festividad litúrgica de la Virgen de Fátima, cuando esto deje de ser un sueño y pase a convertirse en realidad”, indicó.

Durante el acto, Rafael Infante presentará un bastidor con las primeras piezas del traje del Divino Infante, que será la primera parte en comenzar a bordarse. Los asistentes podrán participar realizando de forma simbólica una primera puntada.

Además, la asociación permitirá formalizar aportaciones económicas destinadas al proyecto. Con una donación de 60 euros, el nombre de cada colaborador quedará reflejado en el reverso del futuro manto de la Virgen. Los donantes recibirán una acreditación oficial y una lámina conmemorativa realizada por el artista onubense Ramón Martín, en la que aparece la Virgen ataviada con el Traje de Huelva.

El proyecto incluirá también un homenaje permanente a las víctimas del accidente de Adamuz, ya que en el manto figurarán los nombres de las 46 personas fallecidas en aquella tragedia.

Por su parte, el presidente de la Hermandad del Rocío de Huelva, Antonio Sánchez de Piña, subrayó el carácter colectivo de la iniciativa y aseguró que la corporación quiere impulsar “un movimiento rociero potente en la provincia con todas las hermandades”.

“El proyecto no importa quién lo arranque; lo importante es que lo hagamos nuestro entre todas las hermandades y toda la provincia”, concluyó.