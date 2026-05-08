AIQBE incorpora a Techno Pro Hispania Ekium como nuevo aliado estratégico

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva ha incorporado a Techno Pro Hispania Ekium como nuevo aliado estratégico, reforzando así su red de empresas colaboradoras vinculadas al desarrollo de proyectos industriales y servicios de ingeniería en la provincia.

Con esta incorporación, la asociación continúa ampliando su ecosistema industrial, que alcanza ya los doce aliados estratégicos en un año especialmente simbólico para la entidad, coincidiendo con la celebración de su 40 aniversario.

Techno Pro Hispania forma parte del Grupo Ekium y está especializada en el desarrollo de proyectos de ingeniería para sectores industriales, navales y offshore. La compañía cuenta con experiencia en la prestación de servicios técnicos a empresas químicas, básicas y energéticas, aportando soluciones adaptadas a las necesidades de cada instalación.

Desde AIQBE destacan que esta colaboración permitirá acercar al polo industrial onubense nuevas capacidades técnicas relacionadas con la optimización de procesos, la mejora de la eficiencia operativa y el impulso de proyectos industriales complejos.

Además, la empresa participará en actividades técnicas, jornadas y encuentros organizados por la asociación, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la creación de nuevas oportunidades de colaboración entre compañías del sector.

Para AIQBE, la incorporación de Techno Pro Hispania Ekium supone un nuevo paso en el fortalecimiento del tejido industrial de Huelva, integrando a una empresa con experiencia en proyectos de alto valor añadido y capacidad para acompañar a las industrias en sus procesos de crecimiento y modernización.