La Universidad de Huelva reúne a expertos internacionales en el Congreso ‘100 años de los Estudios Sociales en España’

La Universidad de Huelva acoge durante estos días el Congreso Internacional ‘100 años de los Estudios Sociales en España’, una cita que reúne a expertos, académicos y agentes sociales para analizar la evolución del mundo laboral y los desafíos futuros en el ámbito de las relaciones laborales.

El congreso, organizado por la Facultad de Ciencias del Trabajo, se celebra en el marco del centenario de los estudios sociales en España y del 25 aniversario de este centro universitario, consolidándose como un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro del empleo.

Durante la inauguración, el rector de la Onubense, José Rodríguez, ha destacado que la estructura del trabajo “está cambiando de forma muy acelerada”, subrayando la necesidad de que la universidad sea capaz de anticiparse y guiar la formación hacia el mercado laboral del futuro.

En la misma línea, el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Agustín Galán, ha señalado que los profundos cambios derivados de la irrupción de la inteligencia artificial y de nuevas dinámicas laborales hacen necesario repensar el papel de la universidad. Además, ha alertado del aumento del absentismo estudiantil, que ha crecido en torno a un 15% desde la pandemia.

La presidenta de la Asociación de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, Purificación Molgado, ha destacado la relevancia del congreso como culminación de las actividades conmemorativas del centenario, subrayando su impacto no solo académico, sino también social y económico.

El encuentro cuenta también con la participación institucional del Ayuntamiento de Huelva, representado por el teniente de alcalde de Economía, Francisco Muñoz, y del presidente del Puerto de Huelva, Alberto Fernández, quienes han puesto en valor la importancia de que la ciudad acoja eventos de carácter internacional.

A lo largo de las jornadas, se abordarán cuestiones como el impacto de la inteligencia artificial, la globalización, la rotación laboral o la aparición de nuevos perfiles profesionales, con el objetivo de analizar si la formación actual responde a las necesidades reales del mercado y cómo mejorar la inserción laboral de los estudiantes.