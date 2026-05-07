El Hospital Juan Ramón Jiménez aborda la ciberseguridad en dispositivos médicos ante el auge de la tecnología sanitaria

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha acogido una jornada formativa centrada en la ciberseguridad aplicada a dispositivos médicos conectados, con el objetivo de reforzar la protección de los sistemas tecnológicos en el ámbito sanitario.

El encuentro, titulado “Ciber IoMT en el entorno sanitario”, ha reunido a expertos para analizar los riesgos y desafíos derivados del uso creciente del denominado Internet of Medical Things (IoMT), un ecosistema que integra equipos de diagnóstico, monitores de pacientes o sistemas de telemedicina conectados en red.

Durante la inauguración, el director gerente del centro, Manuel García de la Vega, destacó la importancia de formar a los profesionales en un contexto marcado por la digitalización de la sanidad, mientras que el subdirector TIC provincial, Bernardo Bueno, subrayó la necesidad de garantizar entornos seguros para el paciente.

La jornada ha abordado cuestiones como la protección de datos clínicos, la seguridad en la cadena de suministro, el uso de inteligencia artificial o la gestión de sistemas críticos, además de compartir experiencias prácticas sobre la implantación de estas tecnologías en la asistencia sanitaria.

El encuentro forma parte de un ciclo que recorre distintas provincias andaluzas y pone el foco en la importancia de adaptar la seguridad digital al avance de la tecnología en el sistema sanitario.