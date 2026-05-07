La Universidad de Huelva lanza la Cátedra Doñana para impulsar innovación y desarrollo sostenible en el territorio

La Universidad de Huelva ha presentado la Cátedra Doñana, una iniciativa estratégica orientada a fomentar la innovación, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre instituciones, empresas y agentes sociales en el entorno del Espacio Natural.

Impulsada dentro del proyecto Doñana Terra Innova, la cátedra pretende convertir este enclave en un polo de referencia en ámbitos como la sostenibilidad, la biotecnología y la economía circular, abarcando no solo los municipios del entorno de Doñana, sino también sectores clave como la agricultura, la industria, el turismo o el patrimonio.

La vicerrectora de Transferencia, María Reyes Sánchez Herrera, destacó que se trata de “una herramienta abierta y participativa” para dinamizar la innovación sin perder de vista el medio ambiente y la inclusión social.

Desde el ámbito empresarial, representantes como Juan Andrés Reales y Daniel Caldentey subrayaron el potencial del proyecto para generar nuevas oportunidades económicas, formación especializada y evitar la fuga de talento.

El rector de la UHU, José Rodríguez, reafirmó el papel de la institución como motor del desarrollo territorial, destacando que la cátedra permitirá trasladar el conocimiento científico al tejido productivo.

La iniciativa se enmarca en el programa Doñana Terra Innova, financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), y busca impulsar proyectos innovadores en los próximos años para fortalecer el futuro sostenible de la comarca.