La Cámara de Comercio de Huelva abre una vía de colaboración con el Banco de España

La Cámara de Comercio de Huelva ha iniciado una línea de colaboración con el Banco de España tras un encuentro entre su presidente, Daniel Toscano, y el director de la sucursal en Sevilla, Fernando de Arteaga Larrú.

Durante la reunión se abordaron aspectos como el acceso a datos económicos, herramientas de análisis y programas de educación financiera que el organismo pone a disposición de empresas y ciudadanos.

Toscano valoró positivamente este primer contacto y destacó que “nos permite conocer herramientas e iniciativas que pueden aportar un gran valor a nuestras empresas”, subrayando además que “la educación financiera y el acceso a información fiable son claves para afrontar los retos actuales”.

El encuentro ha servido para explorar posibles iniciativas conjuntas con el objetivo de facilitar al tejido empresarial onubense recursos útiles para la toma de decisiones y el desarrollo económico de la provincia.