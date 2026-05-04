S.O.S. Bebés Robados Huelva pide una reunión urgente con la Junta en nombre de las familias afectadas

La asociación S.O.S. Bebés Robados Huelva ha solicitado públicamente una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, con el objetivo de trasladar la situación de las familias afectadas en la provincia y reclamar avances en la búsqueda de la verdad.

La presidenta del colectivo, Esperanza Ornedo, ha recordado que esta petición fue registrada el pasado año, sin que hasta el momento haya podido concretarse por motivos de agenda. Desde la asociación insisten en la urgencia del encuentro, subrayando que el paso del tiempo agrava la situación de unas familias que llevan décadas esperando respuestas.

“No pedimos nada extraordinario. Pedimos ser escuchados”, ha señalado Ornedo, quien defiende que este colectivo tiene “el mismo derecho que cualquier otra causa” a ser atendido por las instituciones.

Las familias afectadas denuncian que continúan enfrentándose a la falta de avances en las investigaciones, así como al archivo de numerosas causas judiciales. Una situación que, según indican, ha provocado que muchos padres y madres hayan fallecido sin conocer el paradero de sus hijos.

Desde la asociación apelan a la sensibilidad mostrada en otras ocasiones por el Ejecutivo andaluz y confían en que se abra una vía de diálogo que permita abordar esta problemática. “Detrás de cada caso hay una historia rota y una familia que sigue esperando”, han trasladado.

El colectivo reitera su disposición al diálogo y espera que la reunión pueda celebrarse “a la mayor brevedad posible” para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la reparación de las víctimas.