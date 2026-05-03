“Un camino diferente”, el refugio emocional que convierte el dolor en apoyo compartido en Huelva

Hay pérdidas que marcan un antes y un después imposible de borrar. La muerte de un hijo o una hija es una de ellas. Desde ese dolor profundo nace en Huelva “Un camino diferente”, una asociación impulsada por madres y padres que han decidido transformar su experiencia en una red de apoyo para quienes atraviesan ese mismo duelo.

Lejos de ofrecer soluciones rápidas o discursos prefabricados, esta iniciativa se presenta como un espacio donde el tiempo no tiene prisa y las emociones encuentran su lugar. Un entorno donde hablar, callar, llorar o simplemente estar es válido. Porque cada proceso es distinto y cada pérdida, irrepetible.

El proyecto se sostiene sobre tres pilares fundamentales: el acompañamiento mutuo, la escucha activa y el respeto absoluto por el ritmo de cada persona. A este respaldo emocional se suma la colaboración altruista de una psicóloga especializada en duelo, que aporta orientación profesional en los momentos más delicados.

La asociación cuenta además con un espacio físico cedido por el Ayuntamiento de Huelva, ubicado en la calle Río de la Plata, que ya funciona como punto de encuentro. Un lugar pensado para acoger, para compartir y, sobre todo, para no sentirse solo en uno de los procesos más difíciles que puede afrontar una familia.

El presidente de la entidad, Francisco Garrido Pérez, resume el espíritu del colectivo en una idea clara: que nadie tenga que atravesar este dolor en soledad. Desde la vivencia personal, los integrantes de “Un camino diferente” buscan ofrecer algo que muchas veces escasea en estos casos: comprensión real, sin juicios ni condiciones.

Más allá de su estructura formal, la asociación se define como una red nacida del amor y de la memoria, un espacio donde el recuerdo de quienes ya no están se convierte también en impulso para seguir adelante acompañando a otros.