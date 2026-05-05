El Gobierno aborda mejoras en el barrio del Matadero tras una visita técnica sobre el terreno

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha realizado una visita técnica al barrio del Matadero con el objetivo de evaluar la situación actual del entorno y dar respuesta a las demandas vecinales.

Durante el recorrido, en el que también participaron representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos Saltés y personal de la Jefatura Provincial de Carreteras, se analizaron sobre el terreno los principales problemas que afectan a la zona, especialmente relacionados con el estado del espacio y las condiciones de seguridad.

Entre las medidas planteadas, se ha informado de próximas actuaciones centradas en la retirada de residuos acumulados y el posterior vallado del área, con el objetivo de mejorar tanto la imagen como la seguridad del entorno.

Estas intervenciones quedan ahora pendientes de un paso clave: la designación por parte del Ayuntamiento de Huelva de un punto limpio donde se depositará el material retirado durante las labores de limpieza.

La visita se enmarca en la línea de colaboración entre administraciones y colectivos vecinales para avanzar en la mejora de espacios urbanos y atender las demandas planteadas por los residentes del barrio.