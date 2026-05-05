La FOE presenta un plan estratégico con medidas para impulsar la economía y el empleo en Huelva

La Federación Onubense de Empresarios ha presentado un documento de propuestas dirigido a las formaciones políticas con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de la provincia y dar respuesta a las necesidades del tejido empresarial onubense.

Bajo el título “Propuestas empresariales. Impulsando Andalucía desde la empresa de Huelva”, el informe plantea una hoja de ruta centrada en mejorar la competitividad, favorecer la inversión productiva, generar empleo estable y garantizar la cohesión territorial.

Desde la FOE advierten de que Huelva se encuentra en un momento clave, condicionado por problemas estructurales como el déficit histórico de infraestructuras, las dificultades de conectividad, el aumento de costes empresariales y la necesidad de diversificar su modelo productivo.

El documento establece como prioridades estratégicas ámbitos como el impulso a la industrialización, el acceso a recursos clave como el agua, la energía o el suelo industrial, así como el apoyo a pymes y autónomos. También incluye medidas para reducir la burocracia, crear una ventanilla única empresarial y mejorar la coordinación entre administraciones.

En materia de energía y sostenibilidad, la FOE apuesta por reforzar el acceso a la red eléctrica, impulsar las energías renovables y el hidrógeno verde, y fomentar la eficiencia energética en las empresas. Asimismo, plantea incentivos fiscales, mejoras en el acceso a la financiación y medidas para adaptar la formación profesional a las necesidades del mercado laboral.

Uno de los apartados destacados es el relativo a infraestructuras, donde se reclama la mejora urgente de la red viaria, especialmente en la Cuenca Minera, así como el refuerzo de las conexiones ferroviarias, el desarrollo de enlaces con Portugal y el impulso del papel logístico del puerto de Huelva.

El documento también recoge demandas específicas de sectores como el turismo, la agricultura, la hostelería, el comercio, la industria cárnica, el transporte o la tecnología, entre otros, con propuestas orientadas a mejorar su competitividad y garantizar su sostenibilidad.

Desde la FOE subrayan que este plan se plantea como base de diálogo con las distintas formaciones políticas de cara a la próxima legislatura, con el objetivo de que se traduzca en inversiones reales, seguridad jurídica y políticas adaptadas a las necesidades del territorio.