La Universidad de Huelva recupera una obra clave sobre Tarteso y refuerza la memoria científica de la provincia

La Universidad de Huelva ha incorporado a su fondo bibliográfico un ejemplar original de El verdadero Tarteso, obra publicada en 1926 por el investigador Anselmo Arenas López y considerada una de las primeras defensas documentadas de la vinculación de Tarteso con el territorio onubense.

El acto de donación se celebró en la Sala de Fondo Antiguo de la Biblioteca Universitaria y reunió a representantes académicos, investigadores y familiares relacionados con el legado del autor, en una jornada marcada por la reivindicación del patrimonio documental y de la memoria científica de la provincia.

Durante su intervención, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, destacó el papel de las bibliotecas como espacios esenciales para preservar la identidad colectiva y el conocimiento histórico. “Las bibliotecas tienen que seguir siendo depositarias de nuestra identidad y de nuestra memoria, porque recordar de dónde venimos también nos ayuda a construir el futuro”, señaló.

Rodríguez defendió además la necesidad de conservar obras originales incluso en una época marcada por la digitalización y la inteligencia artificial, subrayando que estos documentos permiten comprender cómo se desarrolló el pensamiento científico e histórico de generaciones anteriores.

La obra donada posee un especial valor para la investigación histórica onubense, ya que en ella Anselmo Arenas López cuestionó las teorías tradicionales sobre la ubicación de Tarteso y defendió su relación con el entorno minero y el estuario de Huelva a partir de estudios geográficos y bibliográficos.

Por su parte, la vicerrectora de Política Lingüística, Biblioteca y Doctorado, Carmen Fonseca, agradeció la incorporación del ejemplar y puso en valor la figura de su autor. “Cuando alguien dona una obra con casi cien años de historia, también nos devuelve la voz y el legado de quien la escribió”, afirmó.

La donación fue realizada por Aurelio Montaño Justo, investigador y estudioso de la figura de Anselmo Arenas, quien explicó que logró contactar con los descendientes del autor tras años investigando sobre Tarteso. Según relató, la familia decidió confiar el ejemplar a la Universidad de Huelva para asegurar su conservación y utilidad académica.

En el acto también participó el investigador Fernando González de Canales, quien contextualizó la importancia de las teorías defendidas por Arenas López y destacó que muchos de sus planteamientos han encontrado respaldo en descubrimientos arqueológicos posteriores realizados en Huelva. “La arqueología parece haberle dado completamente la razón”, aseguró.

Con esta incorporación, la Universidad de Huelva refuerza su compromiso con la conservación del patrimonio bibliográfico y con el estudio de la identidad histórica y cultural de la provincia.