Huelva da un paso clave para desbloquear la futura Plaza Mayor con el inicio del aparcamiento subterráneo

El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obras a la empresa Onlyparking para iniciar la construcción del aparcamiento subterráneo proyectado en el entorno del antiguo Mercado del Carmen, dentro del desarrollo urbanístico del PERI 2. La decisión supone un nuevo avance para uno de los proyectos estratégicos del actual equipo de Gobierno: la futura Plaza Mayor de Huelva.

El primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente y portavoz municipal, Felipe Arias, ha señalado que esta aprobación permitirá que “en los próximos días” pueda arrancar la segunda fase de las obras, después de meses centrados en trabajos previos de demolición, desvío de conducciones, actuaciones de Aguas de Huelva y complejas gestiones técnicas con Endesa para garantizar el suministro eléctrico y la viabilidad de la actuación.

Arias ha defendido que, aunque desde el exterior pudiera parecer que los trabajos avanzaban con lentitud, “el trabajo ha sido constante y permanente”, destacando que el acuerdo alcanzado recientemente con Endesa ha desbloqueado definitivamente el desarrollo de esta nueva etapa del proyecto.

La construcción del aparcamiento será, según el Ayuntamiento, la parte más visible de la transformación del entorno. El estacionamiento contará con una sola planta y cerca de 400 plazas, que se sumarán a las ya existentes en el entorno del Muelle del Tinto y a las previstas en futuras actuaciones vinculadas a Renfe y la Ciudad de la Justicia.

El portavoz municipal ha asegurado que este avance permitirá comenzar a definir la futura Plaza Mayor, concebida como “un espacio lleno de vida, comercio, ocio y oportunidades” en pleno centro de la capital onubense. El diseño previsto apuesta por una imagen clásica y verde, con soportales comerciales y espacios pensados para la convivencia y la actividad económica.

Uno de los aspectos destacados del proyecto será el sistema constructivo elegido para ejecutar el aparcamiento. Las obras se desarrollarán mediante un método de apantallamiento similar al utilizado en infraestructuras de metro de grandes ciudades. Este modelo permitirá construir inicialmente la estructura perimetral y la cubierta antes de proceder al vaciado interior, reduciendo así riesgos sobre edificios colindantes y minimizando el impacto en el entorno urbano.

El Ayuntamiento también ha avanzado que la ejecución de los trabajos implicará cambios de tráfico y reorganizaciones de movilidad en la zona, medidas que serán detalladas próximamente.

Mejoras urbanas en Vicente Yáñez Pinzón

La Junta de Gobierno Local ha aprobado además la adjudicación de las obras de mejora urbana en el entorno de las calles Arquitecto Francisco Sedano Arce y Río Odiel, en la barriada Vicente Yáñez Pinzón.

La actuación, adjudicada a la empresa Necarez de Obras S.L., contará con una inversión cercana a los 300.000 euros y permitirá actuar sobre más de 1.700 metros cuadrados para mejorar accesibilidad, movilidad y servicios urbanos.

El proyecto contempla renovación de acerados, mejora de infraestructuras básicas, nuevo mobiliario urbano, zonas ajardinadas y actuaciones destinadas a facilitar el acceso de vehículos de emergencia, con el objetivo de hacer el barrio “más accesible, seguro y cómodo para el día a día”.

Moción para reforzar la seguridad frente al narcotráfico

Durante su comparecencia, Felipe Arias también trasladó el pésame oficial del Ayuntamiento por el fallecimiento de los guardias civiles Germán y Jerónimo en acto de servicio durante una operación contra el narcotráfico en las costas onubenses.

En este contexto, anunció que el equipo de Gobierno llevará al próximo Pleno una moción para reclamar al Gobierno de España un refuerzo de efectivos y medios materiales de Guardia Civil y Policía Nacional en la provincia de Huelva, además del reconocimiento de estas profesiones como actividades de riesgo y un endurecimiento de las medidas contra las organizaciones vinculadas al narcotráfico.