Abierto el plazo para solicitar y renovar casetas de la Feria de Otoño y del Caballo

El Ayuntamiento de Huelva ha abierto el plazo para la renovación y solicitud de nuevas licencias de casetas de cara a la próxima edición de la Feria de Otoño y del Caballo. El periodo permanecerá abierto hasta el 31 de mayo y todos los trámites deberán realizarse a través de la sede electrónica municipal.

La convocatoria se rige por la ordenanza reguladora de la feria, donde se recogen los requisitos y procedimientos para optar a la concesión de las casetas del recinto ferial.

Podrán presentar solicitudes tanto los titulares habituales que quieran renovar su licencia como personas físicas, entidades ciudadanas sin ánimo de lucro, administraciones públicas y empresas interesadas en obtener una nueva adjudicación.

La normativa contempla distintas modalidades, entre ellas la renovación de casetas tradicionales, nuevas solicitudes de casetas particulares y peticiones de entidades sociales o administraciones públicas.

En el caso de las nuevas solicitudes particulares, será necesario que estén firmadas por tres titulares sin relación familiar de hasta tercer grado y contar además con el aval de al menos veinte miembros vinculados a asociaciones relacionadas con el mundo ecuestre y del caballo.

Por su parte, las entidades ciudadanas deberán acreditar una antigüedad mínima de tres años en el registro municipal y presentar una memoria de actividades desarrolladas en Huelva durante el último año.

El Ayuntamiento recuerda que las solicitudes presentadas fuera de plazo perderán validez y, en el caso de titulares tradicionales, podrían suponer la renuncia a la caseta mantenida en anteriores ediciones.

Una vez finalizado el plazo, las solicitudes serán estudiadas por la Comisión de Asesoramiento de la Feria de Otoño y del Caballo antes de la publicación definitiva de adjudicatarios.