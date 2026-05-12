El Ayuntamiento de Huelva convoca la VIII edición de los Premios al Comercio para reconocer la innovación y la trayectoria del sector

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Juventud, ha convocado la VIII edición de los Premios al Comercio de Huelva, una iniciativa destinada a reconocer e impulsar la labor del sector comercial de la capital onubense.

El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 8 de agosto y las bases ya pueden consultarse en la web municipal. Estos galardones cuentan con la colaboración de entidades como CECA Comercio Huelva, Cámara de Comercio de Huelva, el Centro Comercial Abierto Calles del Centro y distintas asociaciones de comerciantes de la ciudad.

La concejal de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Giménez, ha destacado que estos premios buscan reconocer “aquellas iniciativas del sector comercial que contribuyan a la innovación, modernización y consolidación del comercio como uno de los pilares fundamentales de la economía local”.

La convocatoria contempla tres modalidades diferentes. La categoría de Trayectoria Comercial distinguirá a establecimientos emblemáticos, empresarios y sagas familiares que formen parte de la historia comercial de Huelva y hayan demostrado capacidad de adaptación y crecimiento a lo largo de los años.

Por otro lado, el reconocimiento Comercio ‘Made in Huelva’ premiará a negocios identificados con las costumbres y la identidad local, así como a aquellos que contribuyan a proyectar la imagen de la ciudad y poner en valor los productos y la gastronomía onubense.

Finalmente, la categoría Nuevo Comercio estará destinada a iniciativas emprendedoras recientes y novedosas, valorándose especialmente la innovación, la adaptación a las nuevas demandas del mercado, la venta omnicanal o las acciones de fidelización y comunicación.

Podrán optar a estos premios los establecimientos comerciales y personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad en la capital y cumplan con los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.

El jurado será el encargado de valorar las candidaturas teniendo en cuenta su identificación con los valores y objetivos de cada categoría. Los ganadores recibirán una placa distintiva y un reconocimiento público por parte del Consistorio.