Cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento este miércoles en el Barrio Obrero de Huelva por obras de reurbanización

El Ayuntamiento de Huelva ha informado de nuevas restricciones de tráfico y aparcamiento previstas para este miércoles, 13 de mayo, con motivo de los trabajos de reurbanización que se están ejecutando en los taludes del Barrio Obrero.

Según el aviso difundido, quedará prohibido el aparcamiento y el tránsito de vehículos en el tramo de la calle Transversal comprendido entre las calles E y G. Además, también se procederá al corte del tráfico rodado en la intersección con la calle F.

Las restricciones entrarán en vigor a partir de las 8.30 horas y permanecerán activas mientras se desarrollen las actuaciones previstas dentro de este proyecto de mejora urbana.

Desde el Consistorio se solicita la colaboración ciudadana y se recomienda a los conductores evitar la zona y utilizar itinerarios alternativos para minimizar las molestias ocasionadas por las obras. Estas actuaciones forman parte del proceso de reurbanización y acondicionamiento que se está llevando a cabo en uno de los enclaves más emblemáticos de la capital onubense.