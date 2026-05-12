‘El corazón del cuidado’ ya late en la Universidad de Huelva en el Día Internacional de la Enfermería

La Universidad de Huelva ha celebrado este lunes el Día Internacional de la Enfermería con un acto institucional cargado de emoción y reconocimiento en el que ha destacado la inauguración de la escultura ‘El corazón del cuidado’, una obra del artista Jaime Zarandieta instalada en la Facultad de Enfermería como homenaje permanente a quienes dedican su vida al cuidado de los demás.

La jornada ha coincidido además con el 50 aniversario de la primera promoción de ATS de la antigua Escuela de Enfermería, origen de la actual facultad, reuniendo a representantes institucionales, profesionales sanitarios, docentes, alumnado y antiguos estudiantes.

La escultura ha sido impulsada gracias a la colaboración entre la Universidad de Huelva, el Consejo Social y el Ayuntamiento de Huelva y simboliza la cercanía, la seguridad y el acompañamiento que representa la profesión enfermera.

Durante el acto, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, destacó el valor humano y social de la Enfermería, subrayando además el crecimiento académico y científico que estos estudios han experimentado en la institución onubense.

En la misma línea, la decana de la Facultad de Enfermería, Ángela Ortega, definió el centro universitario como “el corazón del cuidado de Huelva”, recordando la importante labor que desarrollan miles de profesionales formados en sus aulas.

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Huelva, Patricia Mauri, reivindicó la importancia de acercar la educación sanitaria y los autocuidados a la ciudadanía a través de las actividades divulgativas celebradas durante la jornada.

El acto incluyó además homenajes a las fundadoras de la Escuela de Enfermería y a la primera promoción de estudiantes, así como reconocimientos al profesorado jubilado y la entrega de premios del concurso fotográfico ‘Deja TU Huella’.

La celebración concluyó con un mensaje compartido por las instituciones participantes: el reconocimiento a la Enfermería como uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario y una profesión esencial para el bienestar y la atención humana de la sociedad.