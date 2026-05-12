El entorno del antiguo Mercado del Carmen se cortará al tráfico desde este jueves por las obras del nuevo aparcamiento

El entorno del antiguo Mercado del Carmen de Huelva sufrirá importantes cambios de movilidad a partir de este jueves, 14 de mayo, con motivo del inicio de las obras del aparcamiento subterráneo que servirá de base para la futura Plaza Mayor de la ciudad.

La actuación implicará el corte al tráfico de las calles Tendaleras y Duque de la Victoria desde sus cruces con la calle Jesús del Calvario, permitiéndose únicamente el acceso al garaje del edificio situado en el número 12 de la calle Tendaleras. Además, desaparecerán las actuales bolsas de aparcamiento existentes en la zona, aunque se mantendrá un paso peatonal para garantizar el acceso de vecinos y comercios.

El inicio de esta nueva fase llega después de que la Junta de Gobierno Local concediera este lunes la licencia a la empresa Onlyparking para comenzar la construcción del aparcamiento subterráneo incluido en el PERI 2 del Mercado del Carmen.

Hasta ahora, las actuaciones se habían centrado en la demolición de inmuebles afectados y en trabajos de adaptación de infraestructuras y suministros por parte de Aguas de Huelva y otras compañías de servicios. El Ayuntamiento también ha mantenido negociaciones con Endesa para garantizar el suministro eléctrico y ejecutar los desvíos necesarios antes del comienzo de la obra.

El proyecto contempla la construcción de un aparcamiento de una sola planta con capacidad para unas 400 plazas. Esta infraestructura se sumará a las ya existentes en el entorno del Muelle del Tinto y a futuros aparcamientos previstos junto a Renfe y la Ciudad de la Justicia, configurando una oferta cercana a las 2.000 plazas en el área comercial y administrativa del centro de la ciudad.

Las obras se ejecutarán mediante un sistema de apantallamiento similar al utilizado en infraestructuras de metro modernas, una técnica que permitirá reducir el impacto visual y minimizar riesgos sobre los edificios cercanos.

Desde el Ayuntamiento señalan que la reurbanización del entorno implicará además nuevos cambios de movilidad, restricciones de tráfico y modificaciones en los accesos de la zona que se irán implantando de forma progresiva conforme avance el proyecto de la futura Plaza Mayor.