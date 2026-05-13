La FOE alerta de la presión “insostenible” que sufren las pymes

La Federación Onubense de Empresarios ha mostrado su preocupación por la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y ha advertido del “deterioro” del diálogo social con el Ministerio de Trabajo, una situación que, según la organización empresarial, está alejando las decisiones políticas de la realidad de las empresas.

La patronal onubense, en línea con el posicionamiento de CEPYME, recuerda que las pymes representan el 99% del tejido empresarial español y sostienen buena parte del empleo, el comercio local y la actividad económica en la provincia de Huelva.

Desde la FOE alertan de que muchas pequeñas empresas y microempresas soportan actualmente una presión creciente derivada del aumento de costes laborales y operativos, la carga burocrática, la sobrerregulación y la inseguridad normativa, factores que dificultan su viabilidad y capacidad de crecimiento.

La organización empresarial sostiene además que la adopción de medidas “sin consenso” con los representantes empresariales está generando incertidumbre y afectando a la capacidad de inversión y planificación de numerosos negocios.

En este sentido, la FOE defiende que proteger a las pymes “no significa frenar avances sociales”, sino adaptar las medidas a la capacidad real de las empresas para asumirlas sin poner en riesgo el empleo y la actividad económica.

La patronal reclama al Gobierno un diálogo social “real, transparente y equilibrado”, así como incentivos fiscales, simplificación administrativa y apoyo efectivo a procesos de digitalización y modernización empresarial.

Finalmente, la organización ha reiterado su compromiso con la defensa de autónomos y pequeñas empresas de la provincia, apostando por un modelo económico basado en la competitividad, la innovación y la creación de empleo estable.